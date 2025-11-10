Am 07.11.2025 wurde die Wanderausstellung „Die irische Pfälzer Geschichte“, aufgelegt durch das Generalkonsulat von Irland in Frankfurt, durch den stellv. Generalkonsul Aaron Reen und Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz offiziell eröffnet.

Die Ausstellung erzählt von den etwa 3000 Frauen und Männer aus dem heutigen Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg, die 1709 aufgrund der Auswirkungen des Spanischen Erbfolgekrieges und der Hungersnot Zuflucht im Ausland suchten und unter anderem in Irland fanden. Später wurden in ganz Irland Pfälzer Siedlungen gegründet.

Die Nachkommen der „irischen Pfälzer“ sind schon seit langem vollständig integriert und leisten in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag zum irischen Leben. Ihre Geschichte symbolisiert auf ganz besondere Weise die tiefreichende historische Verbindung zwischen Irland und Rheinland-Pfalz.

Migration, Identität und kultureller Austausch sind zeitlose Themen und könnten aktueller nicht sein; auch heute prägen sie die Gesellschaft zutiefst. Die Ausstellung (in deutscher und englischer Sprache), die in verschiedenen rheinland-pfälzischen Städten zu sehen sein wird, richtet sich an alle Interessierte, insbesondere auch an Schülerinnen und Schüler.

Dies Wanderausstellung ist noch bis zum 16. November 2025 in der Tourist-Information im Forum Confluentes zu sehen.

Ausstellungsort:

Tourist-Information im Forum Confluentes, Zentralplatz 1, Koblenz

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr

Foto (Stadt Koblenz/Elisabeth Gareis)

Sie begrüßten zur Eröffnung der Ausstellung „Irische Pfälzer“ in der Weinlounge im Koblenzer Forum Confluentes: Aaron Reed, stellvertretender irischer Generalkonsul in Frankfurt (2. von links), Martina Klingbeil-Sadowski, Mitarbeiterin des Generalkonsulats (3. von links), und Ingo Schneider, Dezernent für Bildung und Kultur der Stadt Koblenz. Zu den ersten Besucherinnen gehörte Michelle Wittler, Bürgermeisterin der Gemeinde Dausenau, die die erste irischstämmige Bürgermeisterin in Deutschland war.