Die Aussichtsplattform „Rhein-Mosel-Blick“ im Festungspark Ehrenbreitstein bleibt vorerst geschlossen. Das 15 Jahre alte Holzbauwerk wird nach Ende der Frostperiode von einem Gutachter auf seine Statik überprüft. Wie lange die Plattform geschlossen bleibt, hängt davon ab, welche Mängel behoben werden müssen. Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen bittet alle Besucherinnen und Besucher, die Sperrung zu beachten.

Die Plattform wurde 2010/2011 anlässlich der Bundesgartenschau errichtet und begeisterte schon damals mit einer interaktiven Ausstellung „Wald im Wandel“. Als schwebendes Dreieck über der Hangkante bietet sie einen spektakulären Ausblick auf Rhein, Mosel, das Deutsche Eck, die Festung Ehrenbreitstein und die Stadt Koblenz. Sie ist barrierefrei begehbar und ein eindrucksvolles Beispiel für ökologisches Bauen mit Holz aus heimischen Wäldern.

Der Name „Rhein-Mosel-Blick“ entstand 2018 in einem Namenswettbewerb der Stadt Koblenz und zeigt die Verbundenheit der Koblenzerinnen und Koblenzer mit diesem besonderen Bauwerk. Sobald die Statikprüfung abgeschlossen und gegebenenfalls notwendige Reparaturen durchgeführt sind, wird die Plattform wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Aussichtsplattform Ehrenbreitstein wird derzeit statisch überprüft. Bis alle Mängel beseitigt sind, bleibt das Holzbauwerk geschlossen.