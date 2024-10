Wenn es um Spiel, Spaß und Bewegung geht, sind Kinder oft unermüdlich. Stundenlang gemeinsam herumtoben? Gar kein Problem! Diesen starken Drang und die Freude an Bewegung im Kita-Alter zu befördern, gehört zu den zentralen Aufgaben pädagogischer Fachkräfte, denn: Dadurch wird nicht nur die Gesundheit, sondern auch die motorische, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder entscheidend gefördert. In der städtischen Kita „Haus Kunterbunt“ in Rodenbach genießen Bewegung und Spiel innerhalb der pädagogischen Arbeit einen besonders hohen Stellenwert. Deshalb ist die Kindertagesstätte jetzt vom Verein „Bewegungskindertagesstätte RLP“ und dem Landesbildungsministerium offiziell als Bewegungskita ausgezeichnet worden.

Sowohl der Innenbereich mit hauseigenem Turnraum als auch der Außenbereich der Rodenbacher Kindertagesstätte bieten reichlich Gelegenheiten dazu, sich richtig auszupowern. Passend dazu sieht der Kita-Alltag viel freie Bewegungs- und Spielzeit für die Kinder vor, zudem werden im Rahmen von täglichen Bewegungseinheiten zusätzliche Aktivangebote gemacht. Dabei profitieren die Kinder vom fundierten Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte im Bereich der Entwicklungsförderung durch Bewegung, welches diese im Rahmen von Fortbildungen erworben haben.

Über die Auszeichnung zur Bewegungskita freut sich nicht nur das Team um Kita-Leiterin Martina Trambale, sondern auch das Neuwieder Jugendamt und Bürgermeister Peter Jung. „Den Mitarbeitenden hier ist es besonders wichtig, die Interessen und das Grundbedürfnis der Kinder nach Bewegung in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit zu stellen,“ stellt Jung zufrieden fest. Dabei beeindruckt ihn vor allem die Kreativität, mit der die vorhandenen Räumlichkeiten in Orte der Bewegung umgewandelt wurden. Damit geht die Kita „Haus Kunterbunt“ mit gutem Beispiel voran – ein Beispiel, dem bestimmt noch die eine oder andere Neuwieder Kita folgen wird.

Das Qualitätssiegel wird vom Verein „Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz“ verliehen. Bei dem Verein handelt es sich um einen Zusammenschluss von sieben Organisationen, die das gemeinsame Ziel der Förderung der ganzheitlichen Entwicklung, Gesundheit und Bildung von Kindern durch Bewegung und Spiel in rheinland-pfälzischen Kitas verfolgen. Unterstützt wird der Verein durch das Landesbildungsministerium und die IKK Südwest. Alle Informationen rund um die Auszeichnung „Bewegungskita“ sind online unter www.bewegungskita-rlp.de erhältlich.

Bildunterschrift:

Sissi Westrich (2.v.l.) aus dem Mainzer Bildungsministerium überreichte dem Team der Kita „Haus Kunterbunt“ die Auszeichnung zur Bewegungskita. Darüber freuten sich auch Neuwieds Bürgermeister Peter Jung (l.) und das Team des städtischen Jugendamts um Amtsleiter Bernhard Fuchs (hinten mittig) und Sammy Labidi, Abteilungsleiter für Kindertagesstätten und Kindertagespflege (hintere Reihe: 2.v.r.).

Foto: I. Theiß