Neue Handwerk-Azubis in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region

REGION. Der traditionelle Beginn einer Ausbildung ist am 1. August. Was viele aber nicht

wissen: Auch nach diesem Zeitpunkt ist ein Ausbildungsstart im Handwerk möglich. „Selbst

Kurzentschlossene oder Spätstarter haben noch die Chance in diesem Jahr loszulegen.

Offene Ausbildungsstellen sind schnell zu finden über www.lehrstellen-radar.de oder

www.hwk-trier.de/lehrstellenboerse. Es gibt keinen Grund bis zum nächsten Jahr zu warten,

um das Fundament für die Karriere zu legen“, betont Dirk Kleis, Hauptgeschäftsführer der

Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) und der 22

angeschlossenen Innungen.

„Alles ist besser als abzuwarten“, ist auch Geschäftsführer Christian Weirich überzeugt. „Und

wer sich erstmal orientieren will, sollte auf jeden Fall die Praktika-Möglichkeiten in seiner

Region nutzen.“ Auch für Praktika ist die Seite www.lehrstellen-radar.de eine gute Quelle.

„Das Handwerk bietet attraktive Karrieremöglichkeiten. Und die Ausbildungsvergütungen

können sich ebenso sehen lassen. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan“, so Kleis und

Weirich unisono. „Zum Ausbildungsbeginn 1. August verzeichnen wir derzeit fast 200 neue

Ausbildungsstarter. Das dürfen gerne noch einige mehr werden.“ Infos zur Ausbildung zeigt

die KH MEHR auf www.karriere-handwerk.net.

Die Ausbildung erfolgreich beendet haben derweil über 270 junge Menschen im

Prüfungsbereich der Innungen von der Kreishandwerkerschaft MEHR. Sie werden bei den

großen Lossprechungsfeiern in Bitburg, Daun und Hetzerath Ende August ihre

Prüfungszeugnisse erhalten.