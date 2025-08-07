Neue Handwerk-Azubis in der Mosel-Eifel-Hunsrück-Region
REGION. Der traditionelle Beginn einer Ausbildung ist am 1. August. Was viele aber nicht
wissen: Auch nach diesem Zeitpunkt ist ein Ausbildungsstart im Handwerk möglich. „Selbst
Kurzentschlossene oder Spätstarter haben noch die Chance in diesem Jahr loszulegen.
Offene Ausbildungsstellen sind schnell zu finden über www.lehrstellen-radar.de oder
www.hwk-trier.de/lehrstellenboerse. Es gibt keinen Grund bis zum nächsten Jahr zu warten,
um das Fundament für die Karriere zu legen“, betont Dirk Kleis, Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) und der 22
angeschlossenen Innungen.
„Alles ist besser als abzuwarten“, ist auch Geschäftsführer Christian Weirich überzeugt. „Und
wer sich erstmal orientieren will, sollte auf jeden Fall die Praktika-Möglichkeiten in seiner
Region nutzen.“ Auch für Praktika ist die Seite www.lehrstellen-radar.de eine gute Quelle.
„Das Handwerk bietet attraktive Karrieremöglichkeiten. Und die Ausbildungsvergütungen
können sich ebenso sehen lassen. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan“, so Kleis und
Weirich unisono. „Zum Ausbildungsbeginn 1. August verzeichnen wir derzeit fast 200 neue
Ausbildungsstarter. Das dürfen gerne noch einige mehr werden.“ Infos zur Ausbildung zeigt
die KH MEHR auf www.karriere-handwerk.net.
Die Ausbildung erfolgreich beendet haben derweil über 270 junge Menschen im
Prüfungsbereich der Innungen von der Kreishandwerkerschaft MEHR. Sie werden bei den
großen Lossprechungsfeiern in Bitburg, Daun und Hetzerath Ende August ihre
Prüfungszeugnisse erhalten.