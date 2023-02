Am Dienstag, 14. Februar, findet ein Aufzug unter dem Motto: „One Billion Rising: Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, rise for freedom“ statt.

Ab 16:30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden am Löhrrondell. Um 17:00 Uhr findet dort die Auftaktkundgebung mit Tanz statt. Anschließend erfolgt ein Aufzug über die Schloßstraße, Viktoriastraße, Görgenstraße zum Zentralplatz. Dort schließt sich eine Abschlusskundgebung mit Tanz an. Gegen 19:00 Uhr wird die Versammlung beendet sein.

Mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen in den genannten Straßenbereichen ist während des Aufzuges zu rechnen.