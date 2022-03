Grüne Farbe statt Rasen? Nein! Einige Fläche im Park am Deutschen Eck sehen zwar derzeit künstlich gefärbt aus, das ist aber nur ein Nebeneffekt einer so genannten Anspritzbegrünung durch den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen. Diese wird derzeit aufgebracht, um die Rasenflächen wiederherzurichten. In wenigen Wochen wird dort hoffentlich echtes Grün in Form von Gräsern wachsen.

Bei dem unnatürlich aussehenden grünen Material handelt es sich um Holzfasern, die mit einem ökologischen Farbstoff eingefärbt sind. Die Holzfasern ummanteln das Saatgut sowie den beigemischten Dünger und dienen als Schutz. Das Material wird zusammen mit Wasser gleichmäßig auf den vorbereiteten Boden gespritzt. Der Eigenbetrieb erhofft sich durch dieses spezielle Begrünungsverfahren einen verbesserten Aufwuchs des Rasens bei der aktuell trockenen Witterung.

Foto (Stadt Koblenz): Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen lässt derzeit eine Anspritzbegrünung auf einigen Rasenflächen am Deutschen Eck aufbringen. Statt des unnatürlich grünen Farbtons soll hier bald frischer Rasen zu sehen sein.