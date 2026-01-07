In der Reihe „Auf ein Wort mit Jan Einig“ sucht Neuwieds Oberbürgermeister die Stadtteile auf, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch zu kommen. Dieser persönliche Kontakt zu den Menschen ist Jan Einig eine Herzensangelegenheit. Zum Auftakt der Reihe in diesem Jahr sind am Dienstag, 20. Januar, die Einwohnerinnen und Einwohner aus der Innenstadt zur Bürgersprechstunde eingeladen. Die Sprechstunde wird von 16.30 bis 18.30 Uhr im Büro des Oberbürgermeisters in der Engerser Landstraße 17, Raum 657, abgehalten. Eine vorherige Terminanmeldung ist erforderlich. Sie ist möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung das eigene Anliegen kurz zu schildern.
