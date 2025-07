Der neue Aktivbereich des Spielplatzes Bleidenberg wurde im Sturm erobert: Kaum waren die erste Bauzäune abgebaut, kletterten die ersten Kinder schon auf die neuen Felsen, balancierten auf Seilen und hingen sich an die geschwungenen Edelstahlrohre. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs freute sich über die sportlichen Gäste: „Wir schaffen hier etwas Tolles und Dauerhaftes“, sagte sie in ihrer Eröffnungsrede. Bis der Kletterspielplatz vollständig in neuem Glanz erstrahlt, sind noch zwei weitere Bauabschnitte geplant. „Insgesamt investieren wir hier 1,5 Millionen Euro“, erklärte Mohrs. Auf die Zwischenfrage eines kleinen Besuchers versicherte sie zudem, die auch beiden Rutschen nächsten Sommer zurückkommen.

Die ersten Rückmeldungen zur Neugestaltung fielen durchweg positiv aus. Am nördlichen Ende des Spielplatzes ist ein attraktives Angebot entstanden, das Menschen ab etwa sechs Jahren bis ins hohe Erwachsenenalter anspricht – mit Möglichkeiten zum Klettern, Trainieren und für artistische Bewegung. Der neue Parcours zur Förderung von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Körperkontrolle kam beim Jugendrat der Stadt, Kindern aus dem Spielhaus am Moselufer sowie bei der Calisthenics Community Koblenz gleichermaßen gut an.

Die Modernisierung wurde vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen im Auftrag des Jugendamtes umgesetzt. Sie war notwendig geworden, weil die Holzbauteile des ursprünglich zur Bundesgartenschau 2011 eröffneten Spielplatzes marode waren und aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten. Eine Fachfirma errichtete nun zwischen neu verankerten Felsen und Holzbalken einen abwechslungsreichen Parcours aus Edelstahlrohren – sogenannten Whoop Loops – und Seilelementen.

Für das kommende Jahr ist die Neugestaltung des mittleren Spielplatzbereichs geplant. Dort, wo früher der Holzsteg mit den beiden Rutschen stand, soll erneut ein attraktives Spielangebot für Kinder entstehen – in Zusammenarbeit mit den Spielplatzdesignern der Stuttgarter Firma KuKuk. Statt fertiger Geräte wird auch hier wieder auf ein individuelles Design gesetzt, das sich harmonisch in die Umgebung des Festungsparks einfügt. Ab 2027 folgt dann die Überarbeitung des südlichen Spielplatzteils mit den Schaukeln und Trampolinen.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Bürgermeisterin Ulrike Mohrs eröffnete mit zahlreichen Gästen das neue Kletterangebot auf dem Spielplatz Bleidenberg. Bis 2027 soll das gesamte Areal für insgesamt 1,5 Millionen Euro umgestaltet werden.