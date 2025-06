ATS in Koblenz wählt erstmalig einen Betriebsrat

Als wir von der IG Metall Koblenz 2024 vor den Toren der ATS standen, um einen Betriebs CHECK über eine Beschäftigtenumfrage durchzuführen, war die Resonanz der Belegschaft ohne Betriebsrat außerordentlich groß. Eine Frage in der Umfrage war: „Hast du Interesse an einem Betriebsrat bei der ATS“. Die Rückmeldungen waren damals eindeutig, jedoch dauerte es einige Monate, bevor Beschäftigte auf uns, wegen einer Betriebsratsgründung, zugekommen sind.

Da die fragwürdigen Maßnahmen des örtlichen Managements im Betrieb immer häufiger wurden, war die Motivation dahinter schnell ersichtlich. Gerade in so einer Situation ist deutlich geworden, dass ein Betriebsrat wesentlichen Einfluss auf die Interessen der Beschäftigten hat.

Am 12. Mai haben wir dann nach gründlicher Vorbereitung, gemeinsam mit sieben Beschäftigten der ATS im Betrieb die Betriebsratswahlen eingeleitet.

Die erste Wahlversammlung zur Gründung eines Wahlvorstands fand am 20. Mai statt. Diesen Termin scheint den Arbeitgeber dazu bewogen zu haben, noch schnell am 19. Mai, an 39 von 88 Beschäftigten die betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen. So eine Kündigungswelle kommt vermutlich nicht ungeplant. Scheinbar hat das Unternehmen, welches die letzten Jahre nicht profitabel gewirtschaftet hat, diesen Schritt nach einem abgeschlossenen Projekt für Ende Juni geplant.

Unsere Antwort darauf ist eindeutig. Kündigungen lösen keine Managementfehler!

Die zweite Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats fand nun am 28. Mai statt. Gewählt wurde ein fünfer Betriebsratsgremium, welches aus 12 Kandidaten hervorging. Der neue Betriebsrat ist nach eigener Aussage sehr dankbar über die professionelle Unterstützung. „Es ist sehr wichtig eine starke IG Metall zu haben und es hat gezeigt, welche Hilfe auch kurzfristig bei den betriebsbedingten Kündigungen seitens der IG Metall geleistet wird. Darüber sind wir alle in der Belegschaft sehr dankbar.“

Weiter sagte er: „Obwohl es widrige Umstände gab und gibt, möchten wir mit

der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um für unseren Standort das

bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“

Wir von der IG Metall Koblenz, werden den Betriebsrat und die Beschäftigten in der aktuellen Situation eng begleiten und unterstützen.

Zu ATS

Die ATS Industrial Automation GmbH & Co. KG in Koblenz gehört zum ATS Automation Tooling Systems Konzern.

Sie sind ein branchenführender Anbieter von Automatisierungslösungen für viele der weltweit erfolgreichsten Unternehmen. Dabei werden Branchen wie Life Sciences, Chemikalien, Konsumgüter, Elektronik, Lebensmittel, Getränke, Transport, Energie sowie die Öl- und Gasindustrie bedient.

ATS wurde 1978 gegründet und beschäftigt heute ca. 7500 Personen an 65+ Produktionsstandorten in mehr als 85+ Büros in Nordamerika, Europa, Asien und Ozeanien. 88 davon sind Beschäftigte in Koblenz.

Zur Einleitung von Betriebsratswahlen:

Gemäß Betriebsverfassungsgesetz gilt: „In Betrieben mit in der Regel mindestens

fünf ständigen, wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann ein

Betriebsrat gewählt werden.“ Dies bedeutet allerdings nur, dass die Möglichkeit zur

Wahl besteht und der Gesetzgeber die Gründung eines Betriebsrats für sinnvoll

erachtet.

Der Betriebsrat hat die gesetzliche Aufgabe, die Interessen der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer vor dem Arbeitgeber zu vertreten. Die Initiative kann von den

Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen oder von der im Betrieb vertretenen

Gewerkschaft ergriffen werden.

Die IG Metall unterstützt Belegschaften bei der Gründung von Betriebsratsgremien in

den Branchen Textil, IT, Holz- und Kunststoffindustrie, Metall- und Elektroindustrie

und im Handwerk.