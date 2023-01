Bendorf-Stromberg. Wichtiger Baustein für die medizinische Versorgung in Bendorf: Anfang Januar eröffneten Ute Ritzenhöfer und Dr. Manfred Fischer ihre Praxis für Allgemeinmedizin im Höhenstadtteil Stromberg.

In den neuen Praxisräumen in der Gondorfstraße bietet das Ehepaar mit seinem fünfköpfigen Team ein umfassendes diagnostisches und therapeutisches Leistungsspektrum an.

Gemeinsam decken sie in der Hausarztpraxis die gesamte Bandbreite allgemeinmedizinischer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden ab.

„Die Praxis ist ein großer Gewinn für Bendorf und Stromberg“, freut sich Bürgermeister Christoph Mohr. Gemeinsam mit dem ersten Beigeordneten Bernhard Wiemer hatte er sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung dafür eingesetzt, dass der Sitz in Stromberg eingerichtet werden konnte.

„Für die Stromberger geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, betont Bernhard Wiemer, der sich auch bei den Familien Stumpe und Hoppen bedankt, die als Investoren an dem Projekt beteiligt waren.

Ute Ritzenhöfer und Dr. Manfred Fischer hatten schon einmal für einige Jahre Sprechstunden in Stromberg angeboten, bevor sie sich ganz auf ihren ehemaligen Hauptsitz in Nauort konzentrierten. Nun folgte der Umzug in den Bendorfer Höhenstadtteil. Nach wie vor gibt es Zweitsprechstunden in Nauort sowie Telesprechstunden.

Das eingespielte Praxisteam fühlt sich in den modernen Räumlichkeiten wohl, personell ist eine erneute Erweiterung geplant. Mit der Herstellung eines Parkplatzes unmittelbar neben dem Gebäude wird auch die derzeit noch schwierige Parksituation bald der Vergangenheit angehören.

Auch für die Zukunft gibt es positive Nachrichten zu vermelden: zwei junge Ärztinnen planen, in die Praxis einzusteigen.

Foto zur lizenzfreien Nutzung:

Ute Ritzenhöfer und Dr. Manfred Fischer (2.u.3. v. l.) mit ihrem Praxisteam sowie Bürgermeister Mohr, Erster Beigeordneter Bernhard Wiemer und Andrea Hoppen (3.v.r.).