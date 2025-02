Mitte Februar überreichte der Seniorenkreis der IG Metall Koblenz eine Spende in Höhe von 600 Euro an das Team des Fördervereins Frauenhaus Koblenz.

Das Geld wurde unter den Mitgliedern des Seniorenkreises auf dem Jahresabschlusstreffen gesammelt. Am 13.12.24 feierte der Seniorenkreis der IG Metall Koblenz seinen Jahresabschluss im Weinhaus Wirges. Im Anschluss an den offiziellen Teil saß man gemütlich zusammen. Eine Versteigerung mitgebrachter Kostbarkeiten sowie eine Sammlung erbrachten ein Ergebnis von 600 €.

„Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer.“ so Edeltraud Grewel, Sprecherin des Seniorenkreises. „Als Seniorinnen und Senioren ist es uns wichtig weiter aktiv und gesellschaftlich engagiert zu bleiben. Die Spendenaktion führen wir daher jedes Jahr durch. Immer für einen guten Zweck und eine Einrichtung in der Region.“

Der Förderverein Frauenhaus arbeitet ehrenamtlich und finanziert sich weitgehend aus Spenden. Diese werden z. B. eingesetzt um Frauen, die das Frauenhaus aufsuchen, mit einem Notfallpaket (Lebensmittel und Hygieneartikel) auszustatten oder ihnen in einer finanziellen Notlage weiterzuhelfen.