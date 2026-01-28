Eröffnung kann voraussichtlich schon im März erfolgen

Wer dieser Tage einen Blick in die Hofeinfahrt der Neuwieder Caritas in der Heddesdorfer Straße wirft, der könnte schnell den Eindruck gewinnen, dass das neue „Schöppche 2.0“ beinahe schon bezugsfertig ist. Ganz so weit ist es dann doch noch nicht, allerdings kann sich der Baufortschritt an der neuen Anlaufstelle für obdachlose Menschen in der Deichstadt durchaus sehen lassen. „Wir liegen vor dem Zeitplan und gehen aktuell davon aus, dass wir schon im März eröffnen können“, zeigt sich Daniel Wichmann zufrieden. Der Stiftungsleiter der Wirtgen Stiftungen, die die gesamten Kosten für den Neubau übernehmen, ist federführend an der Projektplanung beteiligt und dazu im ständigen, konstruktiven Austausch mit der Neuwieder Caritas, Bürgermeister Peter Jung, dem Architekturbüro Stenzel und der zuständigen Baufirma Mertgen.

„Der Bau ist im Wesentlichen abgeschlossen – aktuell erfolgt der Innenausbau für die Küche sowie die Gestaltung des Innenhofs. Damit rückt die Eröffnung langsam aber sicher in greifbare Nähe“, freut sich Caritasdirektor Eberhard Köhler. Die Vorfreude ist auch deshalb so groß, weil das neue Schöppche 2.0 einen echten Quantensprung für die Wohnungslosenhilfe in Neuwied darstellt: Mehr Platz für individuelle Beratung, eine rundum bessere Ausstattung und ein modernes und freundliches Ambiente sorgen in Zukunft für eine Ort der Würde und des Respekts für die hilfesuchenden Menschen. „Dass es mit dem Schöppche 2.0 so schnell vorangeht, liegt in erster Linie an der großartigen Teamleistung aller Beteiligten“, lobt Bürgermeister Jung die erfolgreiche Zusammenarbeit. „Besonders in der Bauleitung leisten die Wirtgen Stiftungen und die Firma Mertgen wirklich ganze Arbeit.“

Für den 7. März ist ein Tag der offenen Tür geplant – dann wird es für alle Interessierten möglich sein, die neuen Räumlichkeiten zu begehen und sich ein Bild von der modernen Tagesstätte für Menschen in Not zu machen. Die neuen und deutlich großzügigeren Gegebenheiten im Schöppche 2.0 schaffen auch für die haupt- und ehrenamtlichen Kräften der Caritas eine erhebliche Erleichterung in ihrer alltäglichen Arbeit mit wohnungs- und obdachlosen Menschen. Über neue ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Sponsoren und Anregungen für neue Angebote ist der Caritasverband Rhein-Wied-Sieg dankbar. Als Ansprechpartnerin steht hierfür stellvertretende Geschäftsführerin der Caritas Ulrike Proft telefonisch unter 0171-4341453 oder per E-Mail an ulrike.proft@caritas-neuwied.de bereit.