Ludwigshafen (ots) – Bereits am 13.09.2024 erhielt eine 56-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf von einem falschen Postmitarbeiter. Dieser forderte sie, unter dem Vorwand die Frau müsse Postsendungen bestätigen, auf zwei per SMS übersandte Codes durchzugeben. Nach dem Telefonat wurde die SIM-Karte der 56-Jährigen gesperrt und die Frau stellte auf ihrer Handyrechnung zwei Abbuchungen an einen Playstation-Store in Höhe von 130 Euro fest. Als sie bei ihrem Handyanbieter nachfragte, erfuhr die Frau, dass der Betrüger mit den Codes eine e-SIM-Karte erstellt hatte und so die Käufe getätigt hatte.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie den Hörer auf!

Das ist nicht unhöflich.

– Geben Sie am Telefon nie persönliche Daten preis – Seriöse

Unternehmen erfragen niemals Ihre Zugangsdaten, wie z.B. die

PIN-Nummern oder Codes am Telefon.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

