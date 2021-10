Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es in der 44. Kalenderwoche 2021 wegen des Feiertages Allerheiligen am Montag, 01.11.2021 zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen in allen Abfuhrrevieren kommt. So sieht die Abfuhr dann aus: Normaler Leerungstag Montag wird verschoben auf Dienstag und so weiter, bis einschließlich normaler Leerungstag Freitag verschoben auf Samstag.

Die Biotonnen müssen am geänderten Abfuhrtag morgens bis 6.00 Uhr am Straßenrand zur Abfuhr bereitgestellt werden bzw. zugänglich sein. Nur dort, wo aus betriebstechnischen Gründen keine Biotonnen gestellt werden konnten, sind die Restabfallgefäße von der Nachverlegung betroffen.

Weitere Informationen gibt es bei den Abfallberatern des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unter 0261/129-4518 bzw. 0261/129-4519.