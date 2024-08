Rad- und Fußweg zwischen Raiffeisenring und Distelfeld wird ausgebaut

Wer vom Raiffeisenring zu Fuß das angrenzende Gewerbegebiet Distelfeld erreichen will, hatte bislang einen recht beschwerlichen Weg vor sich. Ein holpriger Schotterbelag, der sich bei Regen schon mal in eine Matschpiste verwandeln konnte und eine enge Unterführung, die Begegnungen kaum zuließ, stellten hierbei bisher die größten Hindernisse dar und machten den Weg insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen zur Herausforderung. Um diese Gefahrenquellen zu entschärfen, hat das städtische Bauamt jetzt Maßnahmen ergriffen. Der Gehweg in der B256-Unterführung wird auf komfortable 3 Meter verbreitert und erlaubt damit problemloses Ausweichen, ohne dafür die Fahrbahn der vielbefahrenen Allensteiner Straße betreten zu müssen. Im Zuge dieser Arbeiten, muss die Allensteiner Straße ab Montag, 2. September, bis Freitag, 20. September, einseitig in Fahrtrichtung Innenstadt für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Für Fußgänger wird während der baulichen Maßnahmen ein provisorischer Weg zwischen Baustelle und Fahrbahn eingerichtet, der Verkehr wird über die Breslauer Straße und die Stettiner Straße umgeleitet. Auch der löchrige Schotterweg wird im Zuge der Baumaßnahmen verbreitert und der Belag grunderneuert. Dadurch wird er erheblich besser gangbar und vor allem auch rollator- und rollstuhlfreundlicher.