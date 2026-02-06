Gute Nachricht: Die großen Silberlinden in der Südallee zwischen Ludwigstraße und St.-Joseph-Straße sind alle standsicher. Das hat eine Untersuchung der Bäume im aktuellen Bauabschnitt im Rahmen des Ausbaus der Südallee ergeben. Bei einer Silberlinde überprüfte zusätzlich ein externer Gutachter die Verkehrssicherheit mittels eines Zugversuchs. Auch dieser Baum kann erhalten bleiben.

Nach den Ausbaumaßnahmen sind zusätzliche Pflegemaßnahmen an den Linden zur Förderung ihrer Vitalität und für eine möglichst lange Standzeit geplant. Außerdem stehen den Bäumen dann deutlich größere Flächen zum Durchwurzeln zur Verfügung.

Derzeit werden die Rohrleitungen im Bereich zwischen Ludwigstraße und St.-Joseph-Straße erneuert. Im angrenzenden Abschnitt ist die Asphaltdecke bereits aufgebracht. Aktuell werden dort die Baumbeete und Parkstände hergestellt. Für die neuen Parkstände wird das Grauwacke-Natursteinpflaster der alten Südallee wiederverwendet. Die Verlegung erfolgt in Segmentbögen nach historischem Vorbild. Im Anschluss folgt der Bau der neuen Gehwege.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Eine Untersuchung hat ergeben, dass alle Linden in der Südallee standsicher sind. Nach dem Ausbau steht ihnen deutlich mehr Fläche zum Durchwurzeln zur Verfügung.