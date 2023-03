Präventionskurs ab April im Kur- und Heilwald Lahnstein

Lahnstein. Im Lahnsteiner Kur- und Heilwald wurden in den vergangenen Wochen die Geräte für den Sturzpräventionsparcours aufgestellt, in Kürze folgen Fitnessgeräte und Waldtoiletten. Der längere Achtsamkeitspfad erhält in den nächsten Monaten weitere Stationen und auch die Beschilderung wird nun installiert.

Parallel dazu startet im April der Kurs „Achtsamkeit und Digital-Detox im Wald“ als Prävention gegen Stress und Überlastung im Alltag. Dieser geht über fünf Wochen und wird von der Waldgesundheitstrainerin und Achtsamkeitslehrerin Vera Ströbel geleitet. In vielen verschiedenen Übungen lernen die Teilnehmer, mehr Achtsamkeit für sich selbst und den Moment zu entwickeln – gegen Stress und für mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. Vera Ströbel gibt Tipps an die Hand, um dem mitunter turbulenten Leben mit mehr Ruhe und Gelassenheit zu begegnen. Darüber hinaus bietet die Zeit im Wald eine gute Gelegenheit, durch Übungen, Impulse und Meditationen wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen.

Der Kurs findet vom 13. April bis zum 11. Mai jeweils donnerstags von 17.30 bis 19.00 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Spießborn, die Teilnahmegebühr beträgt 125 Euro. Die Anmeldung erfolgt bei Vera Ströbel unter info@vera-stroebel.de oder Tel.: 0170 5574885.

Bildunterzeilen:

Ab 13. April: 5-Wochen-Kurs zum Stressmanagement im Kur- und Heilwald Lahnstein (Foto: Tanja Stienemeier / Stadtverwaltung Lahnstein)