Am Samstag, 24. August endet eine Etappe der Mut-Tour auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche. Die Mut-Tour ist ein Projekt des Vereins Mut fördern. Es handelt sich um ein Aktionsprogramm, bei dem Menschen mit und ohne Depressionserfahrung zusammenkommen, um sich für einen offenen Umgang mit dem Thema Depressionen stark zu machen.

Seit dem 01. Juni ist die die MUT-Tour deutschlandweit mit dem Tandem oder wandernd in verschiedenen Etappen unterwegs.

Der Halt der Tandemteams in Koblenz wird auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche mit einem Aktionstag begleitet. Der Aktionstag richtet sich an Menschen mit und ohne Depressionserfahrung, an Angehörige, beruflich Helfende und alle Menschen, die sich für eine diverse Gesellschaft einsetzen möchten.

Gemeinsam mit den Kooperationspartnern der SEKIS aus Trier, der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz (LZG RLP), den Gemeindepsychiatrischen Angeboten Koblenz der Barmherzigen Brüdern Saffig, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der Selbsthilfegruppe „Wir gemeinsam“ wird es von 12:00 bis 16.00 Uhr ein buntes Programm rund um das Thema „Psychische Gesundheit“ geben. Interessierte können sich vor Ort u.a. am Gesundheitsmobil der LZG zum Thema „Psychische Gesundheit“ informieren oder am Selbsthilfebus und mit der Selbsthilfegruppe „wir gemeinsam“ über das Thema Selbsthilfe austauschen.

Gegen 12:45 Uhr erreicht das Etappen-Team der MUT-TOUR den Aktionstag und wird vor Ort über das Projekt berichten und für Fragen und Gespräche offen sein.

Veranstalter ist das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales in Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Psychiatrie des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.