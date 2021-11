Die Fahrbahndecke der B 49 „Am Moselufer“ wird aktuell im Abschnitt zwischen der Gülser Brücke und dem Kemperhofweg erneuert. Im Anschluss an die Deckensanierung wird die Radverkehrsführung angepasst:

Der auf der Häuserseite bestehende, aber nach technischem Regelwerk zu schmale Zweirichtungs-Geh‑/Radweg, der in diesem Abschnitt dicht an den Hauszufahrten und Straßeneinmündungen vorbeiführt, wird aufgehoben und steht zukünftig allein dem Fußverkehr zur Verfügung. Radfahrende erhalten in Richtung Innenstadt ab der Bushaltestelle „Gülser Brücke“ einen Schutzstreifen, der zunächst kurz vor der Bushaltestelle „Kemperhof/Moselufer“ endet. Im weiteren Verlauf, ab dem Kemperhofweg wird der Radverkehr vorerst wieder im Seitenraum geführt. Die Markierungen für die Fortführung des Schutzstreifens bis kurz vor der Kreuzung Moselufer/ Auffahrt Kurt-Schumacher-Brücke erfolgen dann im Zuge der Arbeiten im Frühjahr 2022. Auch die Roteinfärbungen der Furten in den Einmündungsbereichen entlang der Straße „Moselufer“ werden witterungsbedingt voraussichtlich im Frühjahr 2022 ergänzt.

Im Bereich zwischen der Bushaltestelle „Gülser Brücke“ und der Gülser Straße können 6 Parkstände am Fahrbahnrand erhalten bleiben.

In Gegenrichtung, in Richtung Lay, wird der Leinpfad entlang der Mosel für den Radverkehr freigegeben. Das bedeutet, dass sowohl auf der Fahrbahn als auch im Seitenraum gefahren werden darf, bei letzterem allerdings im Schritttempo. Grund dafür ist zum einen, dass der Leinpfad zurzeit zu schmal ist, um einen gemeinsamen Geh-/Radweg anzuordnen; zum anderen sind auf der gesamten Länge Gehwegschäden vorhanden, weshalb besondere Vorsicht geboten ist.

Die Verbreiterung des Leinpfades für eine bessere Radverkehrsnutzung ist für die nächsten Jahre vorgesehen.

Fotomontage (Stadt Koblenz) zeigt die geänderte Radverkehrsführung.