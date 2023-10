Am Samstag, 07.Oktober, bleibt das Beatusbad aufgrund eines Wettkampfes ganztägig geschlossen. Darüber hinaus öffnet das Beatusbad am Montag, 09. Oktober, erst ab 12.30 Uhr. Außerdem bitten wir zu beachten, dass das Beatusbad am Dienstag, 10. Oktober, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr geschlossen ist.