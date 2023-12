Soziale Stadt freut sich auf viele Veranstaltungen im neuen Jahr

Wenn das Quartiermanagement der Sozialen Stadt und das Mehrgenerationenhaus Neuwied gemeinsam einladen, kann man sich stets auf einen geselligen und stimmungsvollen Nachmittag freuen. Genau so war es auch beim Adventsfest: Im Rahmen des Projekts „Gemeinsam statt Einsam“ trafen sich Seniorinnen und Senioren aus ganz Neuwied in der GSG-Seniorenresidenz zum besinnlichen Beisammensein und munteren Austausch. Ein buntes Programm mit Besuch von Nikolaus ließ keinen Raum für Langeweile. Zudem wurden alle Gäste mit reichlich Kaffee, Weihnachtsplätzchen und Punsch verpflegt. Für eine gelungene Überraschung sorgten die Kinder der Kita „Kinderschiff“: Gemeinsam mit den Senioren sangen sie Weihnachtslieder, trugen Gedichte und Weihnachtsgeschichten vor und hinterließen viele strahlende Gesichter.

Die Veranstalter – Quartiermanagement und Mehrgenerationenhaus – zeigten sich mit der letzten „Gemeinsam statt Einsam“-Aktion in 2023 überaus zufrieden und dankten den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern – insbesondere den Kita-Kindern und ihren pädagogischen Fachkräften. Auf das kommende Jahr blickt das Orga-Team bereits mit Vorfreude, denn es sollen noch viele weitere Veranstaltungen in ähnlichem Format folgen.

Das Kooperationsprojekt „Gemeinsam statt Einsam“ möchte mit verschiedenen Angeboten Einsamkeit im Alter bekämpfen. Dazu gehört neben regelmäßigen Festen auch das Seniorentelefon, der wöchentlich stattfindende Seniorennachmittagstreff sowie die Besuchskontakte durch Ehrenamtliche. Wer Interesse daran hat, sich sozial zu engagieren und Seniorinnen und Senioren eine Freude zu bereiten oder wer selbst einsam ist und sich Unterstützung wünscht, kann sich an das Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, telefonisch unter 02631 863070 oder per E-Mail an stadtteilbuero@stadt-neuwied.de wenden und Informationen einholen.

Bildunterschrift:

Bescherung auf dem Adventsfest: Der Nikolaus hatte für alle Gäste kleine Geschenke dabei.

Foto: Jan Buchheim