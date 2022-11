Landrat Hallerbach ruft zum Besuch von „Advent auf den Höfen“ auf – 17 Angebote locken an den fünf Wochenenden vor Weihnachten am Rhein und im Westerwald zum Entdecken, Einkaufen und Genießen.

Kreis Neuwied – Das Rezept für regionale Geschmackserlebnisse ist so einfach wie überzeugend: Man nehme Erzeuger und Köche mit Leidenschaft zur Region Westerwald und Rheintal und bringe ihre besten Produkte dem Gast näher. „Im besten Falle entstehen daraus nachhaltige „Naturgenuss-Beziehungen“ – ein lebendiges Netzwerk aus Gastronomen, Produzenten, Verarbeitern und Kunden, die das gemeinsame Verständnis von Qualität und solider Handwerklichkeit verbindet“, unterstreichen Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Irmgard Schröer vom Naturpark Rhein-Westerwald. Das Regionalprojekt „Naturgenuss“, gestartet und betreut von Naturpark Rhein-Westerwald und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, will die Bedeutung regionaler Produkte nach außen tragen und Gästen wie Bewohnern zeigen, wie viele gute Erzeuger und Produkte Rheintal und Westerwald zu bieten haben. „Bei `Advent auf den Höfen‘ werden die regionalen Angebote auf eine besonders stimmungsvolle Weise angeboten und darüber hinaus auch der Kontakt zwischen Verbraucher und Erzeuger neu belebt und intensiviert“, zeigte sich Landrat Achim Hallerbach nach einer kurzen Vorbesichtigung bei einem der Teilnehmer, der Schäferei Butzelhof in Windhagen, sicher. Denn Tina Haus berichtete, dass sie nicht nur die bekannten Produkte ihres seit fast einem Jahr bestehenden Hofladens anbieten, sondern auch selbst als Partner-Aussteller auf der Naturgenuss Adventsveranstaltung des Schäffe Hoflädchens in Sankt Katharinen auftreten wird. Wie gesagt: Nur eins von 17 Beispielen.

„An den fünf Wochenenden vor Weihnachten werden Landwirte und weitere Regionalerzeuger der Naturgenuss-Initiative die Türen öffnen und den Besuchern bei einer vorweihnachtlichen Landpartie die Möglichkeit bieten, sie genauer kennenzulernen. Bitte unterstützen Sie die Aktionen durch ihren Besuch“, appelliert Landrat Achim Hallerbach. Je nach Platz und Möglichkeiten, wird es kleinere und größere Genusserlebnisse mit weiteren regionalen Partnern geben, die auch dazu einladen, zu probieren, einzukaufen und vielleicht das ein oder andere wohlschmeckende Weihnachtspräsent für Freunde und Familie zu finden. „Den Veranstaltern geht es darum, kleine, authentische und stimmungsvolle Genussangebote zu schaffen und Besuchern die eigenen Produkte wie auch die von interessanten Partnern vorzustellen“, betont Hallerbach.

Die Homepage der Initiative (www.naturgenuss-partner.de) informiert über die einzelnen Veranstalter, Termine und Angebote der Adventsaktion. Wer möchte, plant danach seine eigene Landpartie, besucht die Anbieter und lernt dabei sicherlich viele neue gute Bezugsquellen für regionalen Genuss kennen.

Initiatoren und Ansprechpartner für die Regionalinitiative sind Jörg Hohenadl von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neuwied und Irmgard Schröer vom Naturpark Rhein-Westerwald. Sie arbeiten dabei eng mit der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ zusammen.