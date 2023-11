Die 22-jährige Adissa Ibrahim wird neue Koblenzer Nachtkulturbeauftragte. Sie folgt zum Jahreswechsel auf Mike Spriestersbach, der diese Funktion im Frühjahr 2021 als erster Nachtkulturbeauftragter für Koblenz übernommen hatte. Die Studentin der Psychologie und der Soziologie an der Universität Koblenz wurde am 14. November im Kulturausschuss der Stadt Koblenz durch die Dezernentin für Bildung und Kultur, Dr. Margit Theis-Scholz, vorgestellt. Ibrahim verfügt über Erfahrungen in der ehrenamtlichen Kulturarbeit und der Gastronomie. Zuletzt war sie auch Teil des Projektteams an der Universität Koblenz, das mit einer Vollerhebung unter den Koblenzer Studierenden deren Ansichten zur Lebensqualität in Koblenz ergründet hat.

Spriestersbach hatte am 1. Juni 2023 im Rahmen der durch das Kultur- und Schulverwaltungsamt initiierten AustauschBar seinen Abschied angekündigt und gemeinsam mit der Dezernentin dazu aufgerufen, Ideen für eine Nachfolge zu sammeln. Im Rahmen der zweiten Auflage der AustauschBar am 23. November um 19:00 Uhr im Mephisto Koblenz wird sich die zukünftige Nachtkulturbeauftragte in ihrer neuen Funktion der Öffentlichkeit vorstellen.

Zum Hintergrund der Funktion des Nachtkulturbeauftragten:

Im November 2020 hatte die Stadtverwaltung Koblenz zur besseren Kommunikation und zur Unterstützung der Nachtkultur die Berufung eines/einer ehrenamtlichen Nachtkulturbeauftragten angekündigt. Zu Beginn des Jahres 2021 und in einer für die Kultur unvermindert schwierigen Situation konnte mit Mike Spriestersbach ein gut vernetzter Vertreter der Koblenzer Nachtkultur gefunden werden. In seiner Funktion als Nachtkulturbeauftragter war Spriestersbach Ansprechperson und Vermittler zwischen Kulturschaffenden, Betreibern von Klubs und Bars sowie die Schnittstelle zur Stadtverwaltung.

Mit der Berufung zum Jahresbeginn 2021 hatte die Stadtverwaltung aus dem zweiten Lockdown heraus mit Blick auf die Bedeutung der Nachtkultur ein wichtiges Signal an die Kulturschaffenden und Kulturveranstalter gesendet und deutlich gemacht, diese nachhaltig stützen zu wollen.

+++ Bild: Adissa Ibrahim, neue Nachtkulturbeauftragte von Koblenz. Foto: Adissa Ibrahim/privat +++