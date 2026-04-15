Lahnstein. Eine erlebnisreiche Woche voller Spiel, Spaß und Kreativität erlebten rund 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren bei der Osterferienfreizeit im Jugendkulturzentrum (JUKZ). An vier Tagen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm geboten, das keine Langeweile aufkommen ließ.

Der Dienstag stand ganz im Zeichen des Ankommens. Durch gezielte Kennenlernspiele brach das Eis zwischen den Kids schnell und aus Fremden wurden in Windeseile Spielkameraden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Altenzentrum der Caritas wartete bereits das nächste Highlight: ein Ausflug zum Eisessen. Den Nachmittag ließen die Kinder bei strahlendem Wetter auf dem Spielplatz am Rheinufer ausklingen, wo von Fußball- und Federball-Matches bis hin zu wilden Kletterpartien für jeden Geschmack etwas geboten wurde.

Mittwochs wurde es sportlich: Ein Ausflug in die Spaßfabrik bot die perfekte Gelegenheit, um sich einmal so richtig auszupowern. Dagegen stand der Donnerstag ganz im Zeichen der Entspannung. Beim Besuch im Kino Lahnstein genossen die Kinder einen brandneuen Animationsfilm und konnten sich dabei zurücklehnen und entspannen.

Zum Abschluss der Woche wurde es am Freitag noch einmal kreativ: Mit viel Fantasie bemalten die Kinder Terrakotta-Blumentöpfe und bepflanzten diese anschließend mit Sonnenblumensamen. Stolz nahmen sie ihre selbst gestalteten Kunstwerke als bleibende Erinnerung an eine gelungene Ferienwoche mit nach Hause.

Nach der Freizeit ist vor der Freizeit. Das Team des JUKZ Lahnstein hat bereits das Programm für den kommenden Sommer festgezurrt. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell anmelden:

Sommerfreizeit (10 – 12 Jahre): 29.06. – 03.07.2026, jeweils 9.00 – 16.00 Uhr, Kosten: 60,00 Euro

Sommerfreizeit (6 – 9 Jahre): 03.08. – 07.08.2026, jeweils 9.00 – 16.00 Uhr, Kosten: 60,00 Euro

Tagesangebot Minigolf (ab 12 Jahren): 30.07.2026, 11.00 – 15.00 Uhr, Kosten: 10 Euro inkl. Eintritt und Fahrt

Infos und Anmeldung über das Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59 unter 02621 914-601 / -602 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeilen

Bild 1: In der ein Spaßfabrik gab es einen Tag voller Bewegung und Spaß. (Foto: Antje Pinkert / Stadtverwaltung Lahnstein)