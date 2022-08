Kitakinder erkunden die Festung Ehrenbreitstein

Lahnstein. Nach Koblenz soll die Abschlusstour in diesem Jahr gehen, so der Wunsch der Kitakinder „Einsteinchen“.

Mit dem Zug in Lahnsteins Nachbarstadt angekommen, ging die Fahrt per Seilbahn vom Deutschen Eck hoch hinauf auf das Plateau vor der Festung Ehrenbreitstein.

Hier sorgte ein Eis für die nötige Abkühlung bei den heißen Temperaturen. So konnten die Kinder frisch gestärkt und abgekühlt die Festung mit vollem Tatendrang erobern. Nachdem sie jeden Winkel im Inneren der alten Befestigungsanlage untersucht haben, blieb noch Zeit, um sich auf dem anliegenden Kletterspielplatz auszutoben: Hängebrücken, Kletterelemente, Tunnelrutschen und Baumhäuser sind hier durch Stege miteinander verbunden und bieten jede Menge Abenteuerpotential.

Die Seilbahn brachte die Kinder wieder zurück ans Deutsche Ecke, wo zu Abend gegessen wurde.

Zurück in Lahnstein angekommen, war für die „Einsteinchen“ noch immer nicht Schluss: Die Übernachtung in der Kita stand bevor. Doch nach solch einem schönen, aber auch anstrengenden Tag, ging die Reise für Kinder und Erzieher schnell und glücklich in das Land der Träume.