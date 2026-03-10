Im Dezember 2025 hatte die Stadtbibliothek Koblenz wieder allen Grundschulen im Stadtgebiet die alljährliche Leseförderaktion „Adventskalendergeschichten“ angeboten. An jedem Schultag im Advent wurde in den teilnehmenden Klassen ein Kapitel aus der Geschichte „Der Gnadenhof“ von Bettina Obrecht vorgelesen und dazu Rätsel gelöst.

Viele Grundschulen machten mit und 168 Postkarten mit richtig ermittelten Lösungen wurden in der Stadtbibliothek abgegeben. Aus allen teilnehmenden Schulen wurde dann eine Gewinnerklasse gezogen.

Am Montag, 9. März fand der Abschluss der Aktion statt. Die glücklichen Gewinner, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b aus der Grundschule Kesselheim, kamen nun mit ihrer Lehrerin Mira Seifert in die Stadtbibliothek und wurden für ihren Einsatz mit einer besonderen Lesung belohnt. Zu Besuch war der Autor Björn Berenz, der aus seiner Buchreihe Explorer Team vorlas. Die Veranstaltung war super witzig, spannend und lehrreich: Der Autor zeigte sich sehr kreativ und interaktiv, baute Rätsel ein und bezog die Kinder aktiv mit ein. Die Schülerinnen und Schüler hatten viel zu lachen und machten fleißig mit – ein rundum gelungener Abschluss der Vorleseaktion. Zum Schluss erhielt jedes Kind ein spannendes Würfel-Spiel.

Die Vorleseaktion „Adventskalender“, die vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz entwickelt wurde, erfreut sich großer Beliebtheit und wird auch in diesem Jahr von der Stadtbibliothek Koblenz für die Grundschulen angeboten werden.

Foto: Stadt Koblenz/ Nathalie Roschmann