Lahnstein. Am Samstag, 11. Januar 2025 sammeln Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein und des THW Lahnstein sowie deren Jugendorganisationen in Kooperation mit der Stadtverwaltung Lahnstein wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume der Privathaushalte in Lahnstein ein.

Dazu müssen die Bäume komplett von Baumschmuck und Lichterketten befreit bis spätestens 08.00 Uhr am Samstagmorgen so am Straßenrand platziert werden, dass es nicht zu Behinderungen für Fußgänger und Verkehr kommt. Jede Straße wird nur einmal angefahren.

Die eingesammelten Weihnachtsbäume werden zu Sammelstellen im Stadtgebiet gebracht und dort gelagert, bis sie von der Abfallwirtschaft des Rhein-Lahn-Kreises abgeholt werden.

Die Sammelfahrzeuge führen Spendendosen mit sich, zudem stehen Kinder und Jugendliche in der Zeit von 08.30 bis 15.00 Uhr an folgenden Geschäften in Lahnstein, um Geldspenden für ihre Jugendarbeit zu sammeln:

REWE Simone Dietzler OHG, Am Rasenplatz 7

Globus Baumarkt, Industriestraße 1

Globus SB Warenhaus, Brückenstraße 17

Takko, Koblenzer Straße 25

Bildunterzeile:

Die Weihnachtsbäume werden auch 2025 wieder durch Freiwillige Feuerwehr und THW abgeholt. (Foto: THW Lahnstein)