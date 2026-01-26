In der Altstadt wird seit diesem Jahr Altpapier – wie zuvor schon der Gelbe Sack – jeden Mittwoch abgeholt. Das stellt einen verbesserten Service für die Anwohner in diesem Bereich dar. Für einen reibungslosen Arbeitsablauf bei der Abholung bitten die zuständigen Abfallbetriebe die Bürgerinnen und Bürger höflich, auf eine ordentliche Bereitstellung zu achten.

Zwar werden beide Wertstoffarten – Altpapier und Verpackungen – am selben Tag abgeholt, allerdings getrennt voneinander. Daher ist es für eine möglichst rasche Abholung notwendig, wenn beide Abfallarten ordentlich neben- und nicht durcheinander bereitgestellt werden. Immer wieder kommt es vor, dass die städtischen Müllwerker Gelbe Säcke umstellen müssen, um an das Altpapier zu kommen. Das bedeutet einen unnötigen Aufwand für das Personal und somit auch längere Beeinträchtigungen des Verkehrs durch das Abfallsammelfahrzeug.

In diesem Zusammenhang bittet der Kommunale Servicebetrieb Koblenz auch, Altpapier ordentlich gebündelt, in Kartons oder mit Kordel zusammengeschnürt, zur Abholung bereitzustellen. Lose aufgeschichtete, aufgeklappte Kartonagen stellen keine Bündelung dar. Laut Abfallsatzung der Stadt Koblenz sind Papier, Pappe, Kartonagen bei den Straßensammlungen am Abfuhrtage bis 6.00 Uhr, frühestens am Vorabend der Abfuhr ab 19.00 Uhr, mit Kordel gebündelt, in Kartons verpackt oder in den städtischen Papiertonnen, bereitzustellen. Die Bündel und Kartons dürfen nicht schwerer sein als 40 kg.

Foto (Stadt Koblenz / Röser): Zur Abfuhr bereitgestelltes Altpapier in der Altstadt. In diesem Fall wurde es nicht ordentlich gebündelt und hat sich dadurch auf dem Bürgersteig verteilt.