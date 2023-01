Die Weihnachtsbaumsammlungen des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz finden in jedem Stadtteil zweimal statt. Die Termine stehen auch im gerade verteilten Abfallkalender.

Die Weihnachtsbäume, max. 1,80 m lang, müssen ohne Schmuck, ohne Lametta und ohne Ständer am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr bzw. am Vorabend der Abfuhr frühestens ab 19.00 Uhr an den Straßenrand gelegt werden. Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet darum keinen sonstigen Grünschnitt dazuzulegen – dieser wird nicht mitgenommen.

Hier die Termine der beiden Weihnachtsbaum-Straßensammlung en:

Altstadt: 09.01.23 + 30.01.23

Arenberg: 26.01.23 + 15.02.23

Arzheim: 26.01.23 + 15.02.23

Asterstein: 11.01.23 + 01.02.23

Bubenheim: 19.01.23 + 08.02.23

Ehrenbreitstein: 11.01.23 + 01.02.23

Goldgrube: 10.01.23 + 31.01.23

Güls 1: 23.01.23 + 10.02.23

Güls 2: 23.01.23 + 10.02.23

Horchheim: 12.01.23 + 02.02.23

Horchheimer Höhe: 12.01.23 + 02.02.23

Immendorf: 26.01.23 + 15.02.23

Karthause 1: 18.01.23 + 07.02.23

Karthause 2: 17.01.23 + 06.02.23

Karthause 3: 17.01.23 + 06.02.23

Kesselheim: 19.01.23 + 08.02.23

Lay: 13.01.23 + 27.01.23

Lützel: 19.01.23 + 08.02.23

Moselweiß: 10.01.23 + 31.01.23

Metternich 1: 25.01.23 + 14.02.23

Metternich 2: 25.01.23 + 14.02.23

Neuendorf: 20.01.23 + 09.02.23

Niederberg: 11.01.23 + 01.02.23

Oberwerth: 10.01.23 + 31.01.23

Pfaffendorf: 16.01.23 + 03.02.23

Pfaffendorfer Höhe: 16.01.23 + 03.02.23

Rauental: 13.01.23 + 27.01.23

Rübenach 1: 24.01.23 + 13.02.23

Rübenach 2: 24.01.23 + 13.02.23

Stolzenfels: 18.01.23 + 07.02.23

Stadtmitte: 09.01.23 + 30.01.23

Vorstadt: 09.01.23 + 30.01.23

Wallersheim: 20.01.23 + 09.02.23

Wer die Termine verpasst hat, kann den Weihnachtsbaum zur Grünschnittkompostieranlage nach Niederberg bringen.

Diese befindet sich in der Greiffenklaustraße und hat im Winter folgende Öffnungszeiten:

Mo. + Do. 8.00 – 12.00 + 13.00 – 15.00 Uhr,

Di. + Fr. von 8.00 – 12.00 + 13.00 – 17.00 Uhr

Mi. + Sa. von 8.00 – 12.00 Uhr.

Noch Fragen – rufen Sie einfach an unter Tel. 129-4518 bzw. 129-4519.