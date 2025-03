69-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Wegelnburgstraße kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts am 04.03.2025, gegen 14:40 Uhr, zu einem Unfall. Hierbei wurde eine 69-jähirge Radfahrerin leicht verletzt. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte die Frau übersehen und daraufhin mit ihrem Fahrzeug erfasst. Die 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Sachschaden kam es nicht.