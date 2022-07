Die 67. Bendorfer Marktmusik zum Abendläuten am Freitag, 5. August, gestaltet der Trierer Regionalkantor Volker Krebs. Er präsentiert Trierer Domorganisten, die gleichzeitig als Komponisten in Erscheinung getreten sind, allen voran den Bernkasteler Hermann Schroeder, der 1938/39 die Orgel am hohen Dom zu Trier spielte, bevor er seinem Ruf als Lehrer an die Musikhochschule Köln folgte. Einer seiner Vorgänger war Ludwig Boslet, dessen umfangreiches Orgelschaffen allmählich wieder in Mode kommt.

Fast unbekannt hierzulande ist Georges Schmitt, dessen Vater bereits Domorganist in Trier war. Der frühe Tod des Vaters führte zur Anstellung des 14-jährigen Georg als Domorganist. Streitigkeiten mit dem Domkapitel trieben ihn nach Paris, wo er sein Spiel perfektionierte und an verschieden Kirchen tätig war. Zeitweise lebte er in Amerika und verdiente sein Geld als Organist der Kathedrale von New Orleans. Zurück in Paris übte er sein Amt an der großen Orgel von St. Sulpice aus, bestrebt, der „wahren Kirchenmusik“ gerecht zu werden, die sich von der damaligen Praxis, bekannte Opernmelodien oder Unterhaltungsmusik zu spielen, abhob.

Barbara Friedhofen moderiert diesen Marktmusik und stellt einen Liedtext „O ungeteiltes Kleid“ von Friedrich Dörr vor.

Der Zugang zur Markmusik in der Medarduskirche ist nur über die Cohen-Straße möglich, da der Kirchplatz wegen der Reihe „Summer in the City“ gesperrt ist. Die Marktmusik beginnt wie immer mit dem Abendläuten um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Fotocredit: Diedrich Bernd

BUZ: Der Trierer Regionalkantor Volker Krebs präsentiert Musik von Trierer Domorganisten.