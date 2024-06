Jugendzentrum Big House lockt mit buntem Sommerferienprogramm

Mit dem Sommerbeginn kommt auch eine Zeit in den Blick, die viele Schülerinnen und Schüler innig herbeisehnen: die Sommerferien. Vergessen sind all die quälenden Sorgen wegen der nächsten Mathe-Arbeit oder die Angst vor der Rückgabe des Vokabeltests, für den man nicht gelernt hat. Doch nach einer anfänglichen Euphorie und dem gemeinsamen Familienurlaub setzt oftmals ein Gefühl der lähmenden Langeweile ein. Damit es gar nicht erst soweit kommt, hat das Neuwieder Jugendzentrum Big House ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit vielen Highlights auf die Beine gestellt:

Das wichtigste vorweg: Bis auf die vierte und fünfte Ferienwoche hat das Big House in den Sommerferien regulär – das heißt dienstags bis freitags jeweils von 14 bis 19 Uhr – geöffnet. In der ersten Ferienwoche stehen im Offenen Treff VR-Brillen, Rechner und andere Technikspielereien zum Zocken bereit.

Kaum aus der Schule in die große Freiheit entlassen, steigt am Freitag, 12. Juli, dem letzten Schultag vor den Ferien, die große „School’s Out Party“. Wie genau sie abläuft, bestimmen dabei die Teilnehmenden selbst: Getränke mixen, Karaoke singen, gemeinsam kochen oder einfach coole Spiele spielen? Der eigenen Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt.

In der ersten Ferienwoche geht es dann direkt mit einem Fotoworkshop weiter. Am 16. und 17. Juli dreht sich von 10 bis 17 Uhr alles um die spannenden und vielfältigen Ausdrucksformen der Fotografie. Interessierte müssen nur ihr Smartphone und ein wenig Fantasie mitbringen. Für nur 5 Euro erhalten sie neben den Einblicken in die Foto-Kunst auch interessante Infos zu den Themen Urheberrecht, Datenschutz und Persönlichkeitsrecht.

Eine Woche später begibt sich das Big House auf kulinarische Weltreise. Interessierte können sich bei der „Food-Party der Kulturen“ vom 23. bis 26. Juli täglich von 14 bis 18 Uhr am Kochen neuer Gerichte probieren und diese im Anschluss natürlich auch verspeisen. Zum Abschluss wird am Freitag, 26. Juli, gemeinsam gegrillt.

In der Folgewoche steht am Mittwoch, 31. Juli, ein Besuch im Kino „Metropol“ auf dem Programm. Um 16 Uhr geht es los, der Eigenanteil an den Eintrittskosten beläuft sich auf 3 Euro.

Neben diesen tollen Aktionen vor der eigenen Haustür geht das Big House natürlich auch in diesen Sommerferien wieder auf Tour und steuert dabei mehrere spannende Ziele an: Am Donnerstag, 1. August, bricht eine Big House-Gruppe zum großen Hüpf-Spaß ins Salto Koblenz auf. Eine Anmeldung ist bis zum 30. Juli möglich, die Teilnahme kostet 5 Euro.

Vom 6. bis zum 10. August ist es endlich soweit: Die Hauptstadt ruft! An fünf Tagen wartet in Berlin ein aufregendes Programm, das von den Teilnehmenden selbst mitgestaltet werden kann. Zwischen East-Side-Gallery, Bundestag und Olympiastadion gibt es in der Spree-Metropole jedenfalls eine Menge zu entdecken. Anmeldungen sind noch bis zum 30. Juni möglich, der Eigenanteil für die gesamten fünf Tage beträgt 195 Euro. Einzelfallförderungen sind möglich und können beim Big House-Team erfragt werden.

Drunter und drüber geht es am Dienstag, 20. August, in den rasanten Fahrgeschäften im Fantasialand Brühl. Für einen Beitrag von 20 Euro für Eintritts- und Fahrkosten lässt sich ein ausgelassener Tag in einem der spektakulärsten Freizeitparks Deutschlands verleben. Anmelden kann man sich bis zum 1. August.

Wenn die Ferien schon beinahe vorüber sind, wartet am Donnerstag, 22. August, mit der „Big House Übernachtung“ nochmal ein echtes Highlight auf die Neuwieder Jugendlichen. Von 19 Uhr bis zur Nachtruhe stehen gemeinsames Essen, Spiele spielen und Filme schauen auf dem Programm. Mitbringen muss man nur einen Schlafsack, gemütliche Plätze findet man im Big House reichlich. Am Freitag geht die Aktion gegen 10 Uhr mit einem leckeren Frühstück zu Ende, Anmeldungen sind bis zum 21. August möglich.

Weitere Informationen zu allen Freizeiten und Ausflügen sind im Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, oder per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de erhältlich. Auf diesem Wege kann man sich auch für die Ferienaktivitäten anmelden.