Die nächste öffentliche Sitzung der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ findet am Montag, 24. November, um 14:00 Uhr im Historischen Rathaussaal statt.

Für die Sitzung ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Begrüßung durch Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Polizeipräsident Jürgen Süs

2. Bericht des Polizeipräsidiums Koblenz

2.1. Kriminalitätsentwicklung

2.2. Besondere Einsatzlagen

2.3. Vorstellung der neuen Sachbereichsleiterin Zentrale Prävention

3. Bericht der Geschäftsstelle

3.1. Projekt „Sicherheit im Alter“

3.2. AG „Sicherer Bahnhof“

3.3. Informations- und Beratungsstände

3.4. Präventionsveranstaltung „Tag der Sicherheit“

3.5. Projekt „Sichere, saubere Stadt“

3.6. Aktion gegen Taschendiebstahl

4. Verschiedenes

Interessierte sind herzlichen zu der Sitzung eingeladen.