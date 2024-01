Nach dreijähriger Pause brachte die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) die Rhein-Mosel-Halle zum 44. Mal zum Beben. Der „Bunte Nachmittag für Alt und Jung” gehört vor allem bei den älteren Koblenzerinnen und Koblenzern zu den wichtigen Events im Jahresverlauf.

Wie jedes Jahr wurde die Veranstaltung vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales organisiert und gemeinsam mit der AKK ein vor karnevalistischer Lebensfreude sprühendes Programm präsentiert. So feierten am Sonntag, 07. Januar in der Rhein-Mosel-Halle rund 500 Gäste ausgelassen den Kowelenzer Karneval und seine Akteure. Als Moderator führte der neue AKK-Präsident Andreas Münch stimmungsvoll durch die Veranstaltung. Was folgte, war eine dreistündige Karnevals-Gala auf höchstem Niveau, in der über 200 Akteure auf der Bühne standen und Schau- und Gardetänze mit artistischen Einlagen vom Feinsten sowie eine bunte, humorvolle Mischung aus Wort und Musik präsentierten.

Nach dem Eröffnungstanz der AKK-Garde sowie nach der Begrüßung durch den AKK-Präsidenten Andreas Münch folgte der einzigartige Einmarsch des Tollitätenpaares Prinz Dirk und Confluentia Jenni mit ihrem Gefolge und rund 120 Mitglieder der AKK mit ihren Fahnen und großartigen Kostümen. Im Anschluss begeisterten die Kesselheimer Zwillinge, die HCV Garde, die Garde KK Funken Rot-Weiß sowie die Showtanzen-Gruppen Kapuzemänner, die Funnies, die Narrenzunft Gelb-Rot, die Gülser Seemöwen und der Narren-Club Waschern in ihren tollen Kostümen. Viel zu lachen hatte das Publikum u. a. bei den humorvollen Vorträgen von Clara Hähn und Manfred Gniffke mit seinen heiteren Geschichten aus der Altstadt. Glänzend unterhielten auch Wolfgang Mayr, Michael Bordelle und Julia Kunefal das Publikum. Zum krönenden Abschluss stimmten alle Akteurinnen und Akteuren gemeinsam mit dem Publikum die Kowelenzer Hymne „Schängellied” an.