Neuwied (ots) – Am Sonntag, dem 18.09.2022, fand in Neuwied der 4. International Raiffeisentriathlon statt. Aus den gewonnen Erkenntnissen der letzten Veranstaltungen wurde in diesem Jahr die B256 lediglich von der Anschlussstelle Rengsdorf Nord bis zur Anschlussstelle Neuwied/Hafenstraße einseitig gesperrt. Somit kam es im Vergleich zu den letzten Veranstaltungen zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die umfangreichen Verkehrsmaßnahmen wurden auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Stadt Neuwied, dem Veranstalter und der Polizei in einem Konzept erarbeitet. Neben den zahlreichen externen Ordnern und Streckenposten sorgten über 15 Polizeibeamte für den geordneten Ablauf der Verkehrsmaßnahmen. Die B256 konnte um 17:05 Uhr für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden. Im Rahmen der Veranstaltung kam es zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen.