In 2027 feiert Neuwied 365 Jahre Freiheitsrechte

Ein Meilenstein in der Geschichte der Stadt Neuwied: Die Erlangung des Stadtrechtprivilegs im Jahr 1662. Damit einhergehend genossen die Stadtbewohner neun Freiheitsrechte. Sie legen das Fundament für die beispielhafte Entwicklung hin zu einem toleranten und offenen Gemeinwesen. Im Jahr 2027 jährt sich dieses Ereignis bereits zum 365. Mal – ein Grund zum Feiern! Die Stadt Neuwied plant, das Jahr 2027 in der Deichstadt unter dem Motto – „365 Jahre Freiheitsrechte – 365 Tage im Zeichen von Toleranz und Freiheit“ zu begehen.

Alle engagierten Neuwiederinnen und Neuwieder sind eingeladen, zu zeigen, wie sich die neun Freiheitsrechte mit Kreativität und Tatkraft im Alltag umsetzen lassen. Ziel des Jubiläumsjahres ist es, die Themen Toleranz und Freiheit sichtbar zu machen, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu verschaffen und möglichst viele Menschen daran zu beteiligen. Zu den neun Freiheitsrechten zählen unter anderem Religionsfreiheit, Marktrechte, Befreiung von Leibeigenschaft und das Recht auf eigene Verwaltung.

Möglichkeiten, die Freiheitsrechte zu würdigen, gibt es zahlreiche: Ob Konzert, Theaterstück, Lesung, Vortrag oder Ausstellung. Ob Workshop, Gewinnspiel, besondere Stadtführung, Poetry Slam, Open Stage, interreligiöse Events – vieles ist denkbar. Alle Neuwiederinnen und Neuwieder sind eingeladen, etwas beizutragen. Das Amt für Stadtmarketing richtet diesen Aufruf bewusst offen sowohl an Vereine, und Institutionen wie auch an Schulen, Kitas, andere soziale Einrichtungen, Kirchen, kulturelle Institutionen und Unternehmen wie auch insbesondere Privatpersonen. „Es ist absolut im Sinne der Freiheitsrechte, wenn sich Vertreterinnen und Vertreter der verschiedensten Gruppen unserer Stadtgesellschaft am Jubiläumsprogramm beteiligen“, betont Nathalie Schneider vom Neuwieder Amt für Stadtmarketing.

Ideen-Workshop gibt Startschuss

Neugierig geworden, aber noch unschlüssig, wie eine Beteiligung aussehen kann? Die Kickoff-Veranstaltung am Dienstag, 3. März, sorgt für erste Orientierung. Gemeinsam mit allen Interessierten sammelt das Orga-Team für jeden Themenbereich erste Impulse und trägt sie in Workshops zusammen. Die Organisatoren freuen sich auf eine vielfältige und bunte Runde mit Vertretern aus allen Bereichen des städtischen Lebens. Los geht es um 17 Uhr in der Deichstadtkirche, Ringstraße 45. Parkplätze stehen rund ums Haus zur Verfügung, am Hintereingang befindet sich ein behindertengerechter Eingang.

Wer Fragen oder Anregungen hat, wendet sich an Nathalie Schneider vom Amt für Stadtmarketing per E-Mail an nschneider@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 468.