30 Jahre Partnerschaft mit Hermsdorf in Thüringen

Lahnstein. Bemühungen des Lahnsteiner Stadtrates mit einer Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine Partnerschaft einzugehen, reichen in das Jahr 1987 zurück, als er auf Antrag der CDU eine deutsch-deutsche Partnerschaft beschloss. Doch die DDR-Regierung verweigerte die für städtepartnerschaftliche Kontakte zu einer westlichen Kommune erforderliche Zustimmung.

Einen Tag nach dem Mauerfall, der die politische Situation entscheidend veränderte, wurde der Antrag erneuert und die Stadtverwaltung im Dezember 1989 beauftragt, ihre Bemühungen um die Begründung einer derartigen Partnerschaft als „Zeichen der Solidarität mit den Menschen im anderen Teil Deutschlands“ fortzusetzen. Mit mehreren Städten wurden Kontakte aufgenommen. Bürgermeister und Stadtrat von Hermsdorf bekundeten großes Interesse.

Der damalige Oberbürgermeister Groß reiste mit Büroleiter Josef Link im Juni 1990 nach Hermsdorf. Eine zwölfköpfige Delegation besuchte daraufhin das Rhein-Lahn-Eck.

Am 23. September 1990 sprach sich der Stadtrat von Hermsdorf einmütig für die Partnerschaft aus. Am darauffolgenden Tag beschloss auch der Lahnsteiner Stadtrat, diese Partnerschaft eingehen zu wollen. Deren Hauptaufgabe sei es, praktische Hilfe beim Aufbau einer Arbeits- und leistungsfähigen kommunalen Selbstverwaltung zu gewähren und den von Existenzangst und Zukunftssorgen erfüllten Menschen Zuversicht und Mut zu eigenverantwortlichem Denken und Handeln zu machen.

So wurde der Vertrag über die Städtepartnerschaft in einem feierlichen Festakt am 17. Dezember 1990, also bereits ein Jahr nach dem Mauerfall und zwei Monate nach der Deutschen Einheit, von den beiden Stadtoberhäuptern Karl-Heinz Groß (Lahnstein) und Gerfried Manke (Hermsdorf), unterzeichnet.

Bereits Ende November hospitierten vier Bedienstete der thüringischen Partnerstadt bei der Stadtverwaltung Lahnstein und erhielten wertvolle Anregungen für den Neuaufbau ihrer Verwaltung in den Bereichen EDV, Wirtschaftsförderung und Sozialfürsorge.

Rasch wurde die am 17. Dezember 1990 unterzeichnete Übereinkunft von den Menschen beider Städte mit Leben gefüllt. Am 30. Januar 1991 in Lahnstein und am 04. März 1991 in Hermsdorf wurden die beiden Partnerschaftsvereine gegründet, die durch organisierte Begegnungen und Kontakte mit wachsendem Erfolg verhalfen „die geistige Mauer in den Köpfen abzutragen“. Das erste Jahrzehnt wurde der Partnerschaftskreis Lahnstein-Hermsdorf von Hans-Gerd Henkel geführt, das zweite Jahrzehnt (2001-2010) von Ekkehard Miethe. Seit Dezember 2010 führt Ralf Schäfer den Partnerschaftskreis, unterstützt von Monika Korb als 2. Vorsitzenden und der Schatzmeisterin Helga Vogel. Neben der Verbindung auf kommunaler Ebene gibt es seit 1996 auch eine auf kirchlicher Ebene zwischen den Katholischen Pfarreien St. Josef Hermsdorf und St. Barbara Lahnstein.

In jedem Jahre finden regelmäßig Partnerschaftstreffen in beiden Städten statt, um das Zusammenwachsen zwischen Ost und West weiterhin zu fördern. Dabei besteht die Gelegenheit, Land und Leute im Thüringer Holzland und im Oberen Mittelrheintal kennen zu lernen. Dank der zahlreichen Aktivitäten der beiden Partnerschaftskreise wurde das Band der Freundschaft zwischen den Partnern immer enger. Stolz behaupten sie: „Unsere beiden Städte leben die Einheit! Hermsdorf und Lahnstein dürfen stolz darauf sein, auf der kommunalen Ebene, dort wo sich Menschen begegnen und sich die staatlichen Entscheidungen unmittelbar auswirken, einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenwachsen unseres zuvor geteilten Volkes geleistet zu haben.“

Das 30-jährige Bestehen des Partnerschaftskreises, der derzeit aus 48 Mitgliedern besteht, wurde vereinsintern im Oktober begangen. Eine Lahnsteiner Delegation nahm im September an einem Freundschaftsfest in Hermsdorf teil.

In den Oberlahnsteiner Rheinanlagen erinnert seit 2010 ein Gedenkstein an die „Partnerschaft Lahnstein-Hermsdorf – grün und bunt“. Das Foto entstand zum 25-jährigen Bestehen des Partnerschaftskreises 2016 in der Stadthalle Lahnstein.

