Vom 4. Bis 6.9.25 auf der Loreley Freilichtbühne

2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 04. bis zum 06.09.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstagsparty bereichern. In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.

Save the date

04.- 06.09.2025 St. Goarshausen – Loreley Freilichtbühne

mit In Extremo (an allen 3 Abenden verschiedene Setlisten), Feuerschwanz, Eisbrecher, Versengold, Faun, Schandmaul, ASP, Windrose, Fidder`s Green, Dritte Wahl, Clawfinger, Manntra uvm.

Einlass Donnerstag: 13.00 Uhr, Beginn Donnerstag: 15.00 Uhr

Einlass Freitag: 10:30 Uhr, Beginn Freitag: 12:15 Uhr

Einlass Samstag: 12:30 Uhr, Beginn Samstag: 13:30 Uhr

Tickets ab 75 Euro unter: https://inextremo-tickets.de/produkt/in-extremo-loreley-2025/ und bei allen bekannten VVK Stellen

Wir verlosen 2 x 2 Tickets

Weitere Infos unter: www.inextremo.de