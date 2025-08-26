Vom 4. Bis 6.9.25 auf der Loreley Freilichtbühne
2025 jährt sich die Gründung von In Extremo zum 30. Mal: Um diesen Anlass mit ihren Fans gebührend feiern zu können, veranstalten die sechs Musiker vom 04. bis zum 06.09.25 ein großes, dreitägiges Jubiläumsfestival auf der Freiluftbühne Loreley. Zahlreiche Freunde und musikalische Wegbegleiter werden mit ihren Auftritten die große Geburtstagsparty bereichern. In Extremo werden an allen drei Tagen als Headliner die jeweiligen Abende beschließen.
Save the date
04.- 06.09.2025 St. Goarshausen – Loreley Freilichtbühne
mit In Extremo (an allen 3 Abenden verschiedene Setlisten), Feuerschwanz, Eisbrecher, Versengold, Faun, Schandmaul, ASP, Windrose, Fidder`s Green, Dritte Wahl, Clawfinger, Manntra uvm.
Einlass Donnerstag: 13.00 Uhr, Beginn Donnerstag: 15.00 Uhr
Einlass Freitag: 10:30 Uhr, Beginn Freitag: 12:15 Uhr
Einlass Samstag: 12:30 Uhr, Beginn Samstag: 13:30 Uhr
Tickets ab 75 Euro unter: https://inextremo-tickets.de/produkt/in-extremo-loreley-2025/ und bei allen bekannten VVK Stellen
Wir verlosen 2 x 2 Tickets
Weitere Infos unter: www.inextremo.de