„Der Comedy-Marathon in deiner Stadt“ Dienstag, den 21.04.2026

Kulturfabrik Koblenz, Diehl´s Hotel, Eventschiff La Paloma, Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, Kaffeewirtschaft, SAPHIR Koblenz, Café Einstein Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr Die Komische Nacht ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. In den schönsten Cafés, Bars und Restaurants einer Stadt erleben die Gäste und ihre Freunde und Familie bei dieser beispiellosen Show einen ausgelassenen Abend – mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedians, Kabarettisten und andere Komiker*innen. Dabei ist keine Komische Nacht wie die Andere. Der einzigartige Comedy-Marathon findet bereits seit mehr als zehn Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile über 40 deutschen Städten (u.a. in Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Lüneburg) statt. In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken. Die Komische Nacht bietet einen bemerkenswerten Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland. In jedem Laden treten an einem Abend bis zu 5 Comedians jeweils ca 20 Minuten auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher*innen von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler*innen sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre. Bei der 3. Komische Nacht Koblenz treten die Künstler*innen Björn von Morgenstern, Christin Jugsch, Freddy Ekué, Götz Frittrang, Keirut Wenzel, Lena Beermann, Max Beier in folgenden Spielorten auf: Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, DIEHLs Hotel (Diehl´s Hotel GmbH), Cafe Einstein, Eventschiff La Paloma, SAPHIR Koblenz, Kaffeewirtschaft, Kulturfabrik Koblenz. Tickets und aktuelle Infos für dieses Comedy-Highlight findet man im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr. Die beteiligten Künstler*innen: Björn von Morgenstern

Björn von Morgenstern ist Stand Up Newcomer und hat im Alter von 15-18 Theater gespielt. Er belegte 2013 beim Abitur (im Doppeljahrgang) in der Kategorie Sprücheklopfer den 1. Platz. Es war seit diesem Moment klar, dass er irgendwann mit seinen Geschichten auf die Bühne geht und diese Zeit ist jetzt gekommen. Er spricht über sein Leben und Missverständnisse, die er erlebt hat. Er führt das Publikum gerne in eine falsche Richtung, um am Ende doch ganz anders abzubiegen. Bekannt ist er vor allem für sein süffisantes Grinsen – und am Schluss fühlt es sich an, als wären wir alle längst befreundet. Christin Jugsch

Aufgewachsen in einer Idylle zwischen Kühen und Korn hat Christin früh erkannt: Das Leben hat keinen höheren Sinn! Die Weißweinschorle in der einen, die Fernbedienung in der anderen Hand – sucht sie immer wieder nach dem Zweck ihres eigenen Daseins.

https://www.christin-jugsch.de Freddy Ekué

Neu in der Hamburger Comedy-Szene, aber voller Leidenschaft: Ekue Frederic (männlich), ursprünglich aus München, erobert mit seinen kunterbunten Familiengeschichten und lustigen Anekdoten aus Bayern die Bühnen. Seine unterhaltsamen Erlebnisse versprechen unvergessliche Momente, die das Publikum zum Lachen und Nachdenken bringen.

https://www.instagram.com/fredstar_z/?hl=de Götz Frittrang

Mit seinen Geschichten kratzt er am Tellerrand der Gesellschaft – und sein Suppenlöffel ist schmutzig. Frittrang ist ein Phänomen, das sich nicht greifen lässt: Für manche, über und für die er schreibt, ein Traum – für andere ein Alptraum.

https://www.goetzfrittrang.de Keirut Wenzel

Biokulturelles Kabarett von Keirut Wenzel – höchst vergnüglich und eines dieser Programme, bei dem jeder etwas mitnimmt. Und sei es nur ein paar Bakterien vom Sitznachbarn.

https://www.keirut.de Lena Beermann

Lena Beermann ist Standup Comedienne, Schauspielerin und hochgradig instagrammable. Seit die gebürtige Gütersloherin mit syrisch-deutschen Wurzeln sich in der Berliner Comedyszene rumtreibt, ist keine Bühne mehr vor ihr sicher.

https://www.lena-beermann.de/ Max Beier

Die Welt gerät aus den Fugen, es regieren Habgier, Hass und Scheidungsrichter, globale Beziehungskrisen und erotische Stellungskriege bedrohen den Weltfrieden. Aber nun ist Rettung nah: Max Beier, der Jäger des verlorenen Schatzis, verhaftet Herzensverbrecher und Liebestöter, kurzum: Max Beier sorgt für Love & Order.

https://maxbeier.com/ Veranstalter: MITUNSKANNMAN.REDEN. GmbH & Co.KG Bilder der Künstler*innen findet man zum Download unter diesem Link, sollte der Link sich nicht automatisch öffnen, bitte in den direkt in den Browser kopieren:https://app.eventbrain.de/pressrelease/3555?signature=1251f600911438783a5be15d4a51a75f1b5e186af1b79884eeefb77a1d41876e