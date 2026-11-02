Am 14. November 2026 steht im Evangelischen Gemeindesaal Engers/Rhein die Literatur aus der Region im Mittelpunkt.

Geschichten entdecken, Lesungen erleben und regionalen Autoren begegnen: Dazu lädt die 3. Engerser Lesenacht am Samstag, 14. November 2026, ein. Von 19 bis 22:30 Uhr erwartet Literaturinteressierte im Evangelischen Gemeindesaal Engers/Rhein ein Abend mit unterschiedlichen literarischen Stimmen aus der Region.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, die Vielfalt des regionalen literarischen Schaffens kennenzulernen und sich von den vorgelesenen Texten inspirieren zu lassen. Veranstalter sind der Gewerkschaftliche Arbeitskreis Engers/Rhein und das Kulturwerk rheinland-pfälzischer Schriftsteller e. V.

Karten sind im Vorverkauf bei Kiosk56 für 6 Euro erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 7 Euro.