Nistertal (ots) – Am Montag, dem 21.11.2022 befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg um 21.20 Uhr die K 61 aus Nistertal kommend in Fahrtrichtung Unnau. In einer Rechtskurve verlor er, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse, die Kontrolle über seinen PKW und kam folglich nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug

er sich, nach einer Kollision mit einem dort befindlichen Begrenzungsstein, mehrfach. Er schleuderte durch einen Zaun und kam erst auf dem angrenzenden Firmengelände zum Stehen. Der alleinbeteiligte Fahrer wurde mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.