Mit einem neuen spannenden Fall kehrt der Koblenzer Benefiz-Krimi zurück. Die Aufführung von „Soko Karmelenberg“ findet am 4. März 2026 von 18:30 bis 20:00 Uhr in der vhs Koblenz (Hoevelstraße 6, Saal 1, 2. OG) statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Im Mittelpunkt steht ein rätselhafter Todesfall auf dem Karmelenberg: Eine Spaziergängerin entdeckt vor der Marienkapelle die Leiche von Helmut Krämer, dem Besitzer des Schlosshotels in der Burg Bassenheim. Für die Polizei deutet zunächst alles auf einen Herzinfarkt hin. Doch seine Stammtischfreunde glauben nicht an einen natürlichen Tod und engagieren die Profilerin Petra Kern.

Petra Kern checkt undercover im Schlosshotel ein und stößt schnell auf brisante Details: Kurz vor seinem Tod hatte der Hotelier seine 25 Jahre jüngere Kellnerin Denise geheiratet und sie zur Alleinerbin bestimmt. Bald zeigt sich, dass nahezu jeder im Umfeld des Hoteliers ein mögliches Motiv hatte. Die Spur führt zurück zum Karmelenberg und dort wartet mehr als nur die Wahrheit.

Seit 1997 sind die Koblenzer Benefiz-Krimis eine feste Größe im kulturellen Leben der Stadt. Mit prominenter Unterstützung und ausgezeichnet als „Heimathelden“.

Anmeldungen sind online auf der Webseite der vhs koblenz möglich.

Weitere Informationen zu den Filmen finden sich unter: