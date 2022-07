Buchholz (WW) (ots) – Am Donnerstagnachmittag fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife ein motorisiertes Kleinkraftrad auf, welches in der Ortslage Krautscheid auf der Straße dem Streifenwagen entgegenfuhr. Bei Erblicken des Funkstreifenwagens lenkte der Fahrzeugführer das Kleinkraftrad unmittelbar nach links und fuhr über ein dortiges Feld. In der Mitte des Feldes befand sich ein etwa 120 cm tiefer und 100 cm breiter Graben. Beim Versuch, diesen zu überwinden, stürzte der Fahrer. Bei Herannähern konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Fahrer um ein 12-jähriges Kind handelte. Das Kind wurde leicht verletzt, das Kleinkraftrad totalbeschädigt. Der Junge ist im Anschluss an seine Mutter übergeben worden. Es sind Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Quelle. Polizeiinspektion Straßenhaus