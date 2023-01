Die Kultur- und Bildungsdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz lud am jüngst zum 11. Kulturfrühstück in den Trierer Hof ein. Die gut besuchte Veranstaltung gab den Koblenzer Kulturschaffenden Gelegenheit, wieder im persönlichen Austausch über die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen zu sprechen. Es wurden aktuelle Kulturprojekte der Stadt vorgestellt und gleichzeitig Vorschläge aufgenommen. Dieses Kulturformat trägt dazu bei, den Dialog zwischen Akteur:innen in der Kulturszene zu intensivieren und regionale Netzwerke zu stärken. Eine weitere Veranstaltung ist für den Herbst geplant.

Das Foto (Stadt Koblenz/Tanja Nikolay) zeigt Dezernentin Theis-Scholz (stehend) im Kreise einiger Kulturschaffender.