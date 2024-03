Der Workshop “Fotolabor Schwarz/Weiß – S/W Filmentwicklung und Vergrößerungen” an der vhs mit dem Dozenten Stefan Brink, richtet sich an Freunde der analogen Fotografie, die ihre Schwarz/Weiß Negativschätze noch einmal heben möchten oder beginnen möchten analog zu arbeiten. Am ersten Kursabend wird ein von Ihnen belichteter Film entwickelt. In dem weiteren Kurstag werden von diesen Negativen Abzüge auf Fotopapier angefertigt. Gearbeitet wird bei der Filmentwicklung mit dem Entwickler Ilford Perceptol.

Es werden Abzüge von S/W Negativen auf PE Gradationswandelpapier (Ilford MG RC) hergestellt. Zum ersten Kursabend bitte ein mit 125 ASA/22 DIN belichteter Film Marke Ilford FP 4 Plus mitbringen sowie ein Handtuch und eine Schere. Termine: 05.04., 17-20 Uhr und 06.04.2024, 10-15 Uhr im Raum U11 der vhs. Kosten: 51 €