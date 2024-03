Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein, Haus der Fotografie, bis 9. Juni 2024

Die internationale Kunstbewegung Fluxus formierte sich um 1960 in New York und Tokio und ab 1962 auch in den deutschen Städten Köln, Düsseldorf, Darmstadt und Wiesbaden. Als skandalträchtige Avantgarde eroberte die Fluxus-Bewegung in den 1960er Jahren die Kunstvereine und Theaterbühnen in Deutschland. Künstlerinnen und Künstler wie Yoko Ono, Nam June Paik, John Cage und Ben Patterson dachten Musik, Kunst und Literatur völlig neu.

Fluxus war gleichzeitig eine Form der Aktionskunst, eine Bewegung unter Künstlern gegen elitäre Hochkunst und der Versuch, neue kollektive Lebensformen zu schaffen. Obwohl sich in den 1970er Jahren Konzeptkunst und Land-Art als die neuen Avantgarden durchsetzen, hat die Fluxus-Bewegung nie aufgehört zu existieren.

Wie es mit ihr weiterging, zeigt uns der Fotograf Wolfgang Träger, der Fluxus 1989 bei der Veranstaltungsreihe „Fluxus 1962-1989“ des Bonner Kunstvereins für sich entdeckte. Seitdem dokumentierte er Ausstellungen und Events: 1990 „ubi fluxus ibi motus“ in Venedig und „fluxus subjektiv“ in Wien, 1992 „Fluxus Virus“ in Köln und „da capo“ in Wiesbaden u.v.m. 2014 begleitete er Ben Patterson bei seiner „80th Birthday Tournee / Dr. Ben‘s Fluxus Medicine Show“.

Die Fotos aus Europa und den USA zeigen Perfomances und Porträts, die Künstlerinnen und Künstler bei der Arbeit und privat. Daraus entstand 2017 ein Buch und jetzt eine Ausstellung, in denen Wolfgang Träger alle noch einmal zusammenbringt.

Wolfgang Träger, Jg. 1957, fotografiert seit 1993 für „Kunstforum International“ die Fotorundgänge von Biennalen auf der ganzen Welt und seit 2012 die documenta. Seine Fluxus-Fotografien und Videos befinden sich in internationalen Sammlungen, u.a. in der Fondazione Bonotto, Colceresa; der Fondation du Doute, Blois; dem Museum Ostwall, Dortmund und dem Mudam, Luxemburg. Er lebt im rheinhessischen Volxheim.

Die Ausstellung ist im allgemeinen Festungseintritt enthalten und täglich geöffnet.