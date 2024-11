Noch bis zum 30.11.2024 haben Radfahrerinnen und Radfahrer die Möglichkeit, das Fahrradklima vor ihrer Haustür zu bewerten und damit eine persönliche Bewertung zum Radfahren in Koblenz abzugeben.

Mehr als 570 Koblenzerinnen und Koblenzer haben bereits abgestimmt. Drei Wochen vor Ende der Befragung ruft die Stadtverwaltung noch einmal zur Teilnahme beim ADFC-Fahrradklima-Test 2024 auf, um ein möglichst umfassendes Stimmungsbild zum Radverkehr in Koblenz zu erhalten. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob die Entwicklung weiterhin positiv eingeschätzt wird und den Verantwortlichen eine Rückmeldung über die durchgeführten Maßnahmen geben.

Zur Erinnerung: Bei der letzten ADFC-Umfrage im Jahr 2022 wurde die Stadt Koblenz als stärkster Aufholer in ihrer Größenklasse ausgezeichnet.

Deshalb bitten Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas und das Radverkehrsteam der Stadt um weitere rege Beteiligung: „Viele Koblenzer Radfahrende haben bereits ihre Bewertung abgegeben, aber wir freuen uns über jede weitere Rückmeldung zum Radverkehr in Koblenz. Die Teilnehmenden können zu verschiedenen Themenfeldern ihre Bewertung abgeben und so ein Signal setzen, was bereits gut läuft und wo Verbesserungsbedarf besteht. Dabei spielt es keine Rolle, ob man täglich oder nur gelegentlich mit dem Rad unterwegs ist – die individuelle Perspektive ist wichtig, damit Koblenz insgesamt fahrradfreundlicher wird.“ so Lukas.

Einige größere und kleinere Maßnahmen, konnten seit dem letzten Test realisiert werden, wie z. B. das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof, der Lückenschluss in der Simmerner Straße, die neu gestaltete Kreuzung Balduinbrücke / Brenderweg / Andernacher Straße in Lützel und vieles mehr.

Weitere Projekte befinden sich in der Umsetzung. Die Sanierung von insgesamt 6 km Leinpfaden entlang des Rheins, der Ausbau der Beatusstraße und der Südallee sowie die Verbreiterung des Geh- und Radweges auf der Horchheimer Brücke kommen gut voran.

Die Fragen lauten nun: Kommen die Verbesserungen bei Ihnen an? Fühlen Sie sich sicher auf dem Rad? Macht Ihnen das Radfahren in Koblenz Spaß oder ist es Stress? Jetzt noch schnell am ADFC-Fahrradklima-Test 2024 teilnehmen und den Radverkehr verbessern unter www.fkt.adfc.de/

Zufriedenheits-Index der Radfahrenden

2022 bewerteten ca. 245.000 Radfahrerinnen und Radfahrer die Fahrradfreundlichkeit in 1.114 Städten und Gemeinden. Koblenz wurde dabei mit der Schulnote 4,29 bewertet und belegte den 29. Platz von 40 Kommunen in der entsprechenden Größenklasse. Der ADFC Fahrradklima-Test bewertet anhand von 27 Fragen die Fahrradfreundlichkeit vor Ort. Dazu kommen dieses Jahr fünf Zusatzfragen zum Miteinander im Verkehr.

Förderung durch Bundesverkehrsministerium

Der ADFC-Fahrradklima-Test findet bereits zum zehnten Mal statt und ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 vorgestellt.

Foto: Stadt Koblenz / Ralph Emmerich

Bildunterschrift: Durch den bereits erfolgten Ausbau des Leinpfades entlang des Rheins in Kesselheim wurden die Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr deutlich verbessert.