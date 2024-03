700 Jahre Stadtrecht werden vom 27. bis 29. Juni 2025 gefeiert – Interessenumfrage gestartet

Lahnstein. In diesem Jahr hat die Stadt Lahnstein Jubiläum: Vor 700 Jahren wurden Oberlahnstein die Stadtrechte verliehen. Gefeiert wird dieses besondere Ereignis aufgrund der Brückensanierung der B42 Lahnbrücke aber erst im Jahr 2025: vom 27. bis 29. Juni 2025 ein Stadtfest ausgerichtet.

An diesem Festwochenende sind verschiedene Programmorte und Veranstaltungsbühnen in Nieder- und Oberlahnstein in Planung. Das Ziel ist es, die gesamte Vielfalt der Stadt und ihrer Bewohner zu präsentieren und ein Fest für alle zu schaffen. Hierfür sind die Mitwirkung und Ideen aller Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Um ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm zu bieten, bittet die Stadt Lahnstein Vereine, Ehrenamtler, Gastronomen, Geschäftsleute und Kulturschaffende um Mithilfe und Mitwirkung am Programm. Hierfür wurde eine Interessenumfrage gestartet, die sich an alle potenziellen Mitwirkenden richtet.

„Wir freuen uns über die Teilnahme an unserer Interessenumfrage bezüglich Ihrer programmatischen Beteiligung, um gemeinsam unsere Stadt zu feiern“, ruft Oberbürgermeister Lennart Siefert zur Teilnahme auf.

Die Interessenumfrage ist online verfügbar und kann über www.lahnstein.de, direkt über https://www.empirio.de/s/JLmWW1alW3 und über den QR-Code erreicht werden.

Bildunterzeilen

Bild 1: 2025 ist wieder ein großes Stadtfest geplant. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)