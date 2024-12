Wer in der Fülle der Weihnachtsmärkte im Land das Besondere sucht, wird am dritten Adventswochenende auf der Sayner Hütte fündig. Denn vom 13. bis zum 15. Dezember findet dort wieder der beliebte weihnachtliche Hüttenzauber statt. Hier gibt es die perfekte Mischung aus Besinnlichkeit und heiterem Trubel in vorweihnachtlicher Stimmung. Designer, Künstler und Kunsthandwerker zeigen ihr Können und bieten die Gelegenheit, schöne Geschenke für sich und andere zu entdecken. Dabei erstrahlt das Industriedenkmal im warmen Lichterglanz. Ein kulturelles Rahmenprogramm sowie ein Angebot von Speisen für alle Geschmäcker machen den Besuch des Weihnachtsmarkts zu einem Erlebnis für Groß und Klein. Bei einem Eintritt von drei Euro (inkl. Besuch der Sayner Hütte) öffnet der Hüttenzauber am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt.