Erste WANDERTAGung der Romantischer Rhein Tourismus GmbH war ein voller Erfolg

(rrt) Kürzlich lud die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT) Vertreter der lokalen Politik, Mitarbeiter der Kommunen, regionalen Tourist Informationen, Partnerbetriebe, Wanderführer und Wegepaten zu einem spannenden Austausch in die Rhein-Mosel-Halle in Koblenz ein. Die Programmpunkte orientierten sich an aktuellen Themen rund um das Wandern.

Der Einladung der RRT folgten ca. 70 Teilnehmer aus den Orten, die an den Fernwegen Rheinsteig und RheinBurgenWeg liegen. Nach der Begrüßung von Kristina Neitzert, Geschäftsführerin der RRT, folgte ein Impulsvortrag unter dem Titel „Gemeinsam mehr erreichen – die Strategischen Geschäftsfelder der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH“.

Im nächsten Block widmete sich Anja Wegschimmel, Projektmanagerin Wandern der RRT, den wanderspezifischen Marketingmaßnahmen und gab hierzu einen interessanten Rückblick auf bereits realisierte Projekte, die unter anderem dank eines ReStart-Sondervermögens des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz umgesetzt werden konnten, blickte in die Zukunft und führte geplante Maßnahmen auf. Danach folgte ein spannender Impulsvortrag zum Thema „Essen, Schlafen, Wandern – Was Wandernde wollen“ von Jan Fillisch vom Deutschen Wanderverband.

Nach einem Blick auf den Ist-Zustand des Wegemanagements und der Zertifizierungen der Prädikatswanderwege der Region, stellte Robert Carrera, Tourismuskoordinator Untertaunus, das Thema Wegemanagement in einem größeren Kontext dar und machte klar, dass die Qualitätssicherung der Wanderwege ein gemeinsames Ziel aller Akteure sein muss.

In einem weiteren Impulsvortrag befasste sich Martin Grünebaum von den Landesforsten Rheinland-Pfalz mit dem Thema „Folgen der Klimakrise für den Wandertourismus – Sensibilisierung der Wandergäste für gestiegene Risiken bei waldtypischen Gefahren“.